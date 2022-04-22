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Mermi dolu kavanozla Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti! Uzlaştılar: Özür mektubu ortaya çıktı

Mermi dolu kavanozla Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti! Uzlaştılar: Özür mektubu ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu siyasetçilere yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan Mehmet Emin Göç’ün yargılandığı dava, tarafların uzlaştıkları gerekçesiyle düştü. Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu sanığın kendilerine hitaben yazdığı özür mektubunun ardından uzlaşmayı kabul etti.

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Sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve CHP ile HDP'nin genel merkezlerini etiketleyerek tehdit ettiği gerekçesiyle Mehmet Emin Göç hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürerken, eylemin tehdit suçunu oluşturması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaşmaya ilişkin müştekilerin avukatları ile yapılan görüşme sonucu, müştekilere hitaben kendi el yazısı ile bir özür mektubu yazması ve özür dilemesi şartı ile uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirdikleri belirtildi. Mahkeme, yapılan uzlaştırma işlemleri neticesinde sanık ve müştekilerin uzlaştıkları gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

"Değerli devlet adamı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm taraflara çok teşekkür ediyorum"
Sanık Mehmet Emin Göç'ün Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na yönelik bir özür mektubu yazdığı ortaya çıktı. Sanığın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta, “3 Mayıs 2020 tarihinde Twitter üzerinden yapmış olduğum paylaşım nedeniyle CHP Genel Başkanı değerli devlet adamı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan çok özür diliyorum. Yaptığım paylaşımı anlık bir öfkeyle yapmıştım. Sonuçlarını hiç düşünmemiştim. Böyle bir paylaşım yaptığım için çok üzgünüm. Özrümü kabul ettikleri için başta değerli devlet adamı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm taraflara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.

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