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UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu

UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı takıma; bir sonraki Avrupa maçında 3 bin koltuk boş bırakma ve 20 bin Euro para cezası verdi.

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Verilen cezaya göre; 20 bin Euro para cezası ve Doğu Tribünü'nden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

Söz konusu kısmı stadyum kapama cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.

Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşma devam ederken taraftarlar sahaya yabancı madde atmış ve zaman zaman oyunun durmasını sağlamıştı.

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