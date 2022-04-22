AK Partili Cahit Özkan: Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili, “Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş” dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan'ın gündeminde faturaları ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle tartışmalar vardı.

"Bu tiyatronun arka planına girmek gerek"

Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili Özkan şöyle konuştu:

“Dikkatleri üzerine çekme gayreti, yapmadıklarının üzerine örtme çabası var. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin dertleriyle dertlenmedi. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı liderliğinde ucuz elektrik için, akaryakıtta, doğal gazda ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Rus, Orta Asya, Kafkas petrol, doğal gazının buralardan pay alalım dedik. Kapasitesini arttırdık. Türkiye’yi enerji akışının merkezi haline getirdik. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz.

Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş, video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’da saldırı oldu, Kılıçdaroğlu’ndan ses var mı?

Soruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kardeşliğine kasteden saldırılara neden sessizsin, şarjın bittiği için mi açıklama yapmıyorsun? Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini ortaya koymak, açıkta bırakmamak için istihdam, ihracat için canla başla çalışıyoruz, tiyatrolar kendi içlerinde bizim bir şey yapmamıza gerek yok.”