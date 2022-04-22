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Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

Anadolu Ajansı
Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

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Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

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Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

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Kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişlerdi! Yüzlerce Afgan böyle gönderildi

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

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