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Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u mağlup etti

Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

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Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Giresunspor, 48. dakikada Chiquinho'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Gollerin ardından baskılı bir oyun sergileyen Fatih Karagümrük,  52. dakikada Pesic (penaltıdan) ve 66. dakikada Jimmy Durmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İstanbul ekibinde 77. dakikada Jimmy Durmaz direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Giresunspor ise 40 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük gelecek hafta Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

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