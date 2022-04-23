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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

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Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Bruno Peres penaltıdan, 12. dakikada Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 75. dakikada Vargas'tan geldi.

Adana Demirspor'da Remy 90+3. dakikada penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip ligin kalan 4 haftasında 1 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

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