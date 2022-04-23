Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.Abone ol
Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Bruno Peres penaltıdan, 12. dakikada Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 75. dakikada Vargas'tan geldi.
Adana Demirspor'da Remy 90+3. dakikada penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip ligin kalan 4 haftasında 1 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.