BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan Garo Paylan'a sert tepki

Bakan Bozdağ'dan Garo Paylan'a sert tepki

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifine ilişkin, "Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"HDP'li Milletvekili Garo Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır. TBMM; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: Bayrakları sandıklardan çıkarın
Abdullah Avcı: Bayrakları sandıklardan çıkarın
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Şehirde kutlamalar şimdiden başladı
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Şehirde kutlamalar şimdiden başladı
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk milletinden özür dilemeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk milletinden özür dilemeli
Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı
Türkiye'den Rus uçaklarına ilişkin 'hava sahası' kararı
Nükhet Duru evlilikleri ilk eşi oğlunun babası Dikran Masis kimdir?
Nükhet Duru evlilikleri ilk eşi oğlunun babası Dikran Masis kimdir?
Göztepe Süper Lig'de küme düştü
Göztepe Süper Lig'de küme düştü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriğiniz neden kesildi' sorusuna yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriğiniz neden kesildi' sorusuna yanıt
Nükhet Duru evli mi eşleri kim oğlu Cem Masis'in babası kimdir?
Nükhet Duru evli mi eşleri kim oğlu Cem Masis'in babası kimdir?