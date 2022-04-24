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Trabzonspor deplasmanda kazandı! Şehirde kutlamalar şimdiden başladı

Trabzonspor deplasmanda kazandı! Şehirde kutlamalar şimdiden başladı

Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Şehirde kutlamalar şimdiden başladı.

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Trabzonspor, Süper Ligin 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 11 puanlık farkı da korumuş oldu.

1 puan şampiyonluğa yetiyor
Önümüzdeki haftalarda 1 puan alması durumunda şampiyonluğu resmen ilan edecek Trabzonspor’da taraftarlar galibiyet sevincini kutlamak için Meydan’a akın etti.

Trabzonlular galibiyeti kutladı
Trabzon Meydan’da kurulan stantta galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, doyasıya coşku yaşadı.

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