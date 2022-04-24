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Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yaptı

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Ermeni göstericilerin protestosuyla karşılan Çavuşoğlu 'Bozkurt işareti' ile karşılık verdi.

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Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Uruguay'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arabasında bulunduğu bir sırada Ermeni protestocularla göz göze geldi.

Protestoculara 'Bozkurt işareti' yaptı
1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto eden gruba Çavuşoğlu, bozkurt işareti yaparak cevap verdi.

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