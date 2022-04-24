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Ligin bitmesine 4 hafta kala PSG şampiyon oldu

Ligin bitmesine 4 hafta kala PSG şampiyon oldu

Fransa 1. Lig 34. haftasında PSG, kendi sahasında Lens'i konuk etti. Ligin bitmesine 4 hafta kala PSG, şampiyonluğu ilan etti.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, evinde Lens takımını ağırladı.

PSG, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Lens'te Corentin Jean 88. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Konuk takımın oyuncusu Kevin Danso, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla puanını 78'e yükselten PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile puan farkını maç fazlasıyla 16'a çıkardı.

Sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı.

PSG
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