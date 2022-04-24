6'lı Masa toplantısı öncesi konuştu: 'Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır'

Muhalefet liderleri bugün 6'lı Masa'nın 3. toplantısı için bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak. Uysal toplantı öncesi kriz olduğu iddiaları için, “Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır. İktidar, safsata ve kara propoganda ile muhalefeti bölüp, masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna" açıklamasını yaptı.

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Yaptığı açıklama ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldığı idida edilen sözleri nedeniyle eleştirilerin odağındaki Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün 6 lideri ağırlayacak. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaretler oldukça soğuk bir ortamda geçen Gültekin Uysal, toplantı öncesi kriz olduğu iddialarıyla ilgili konuştu.

"Toplantıda, ülke sorunlarını konuşup, çalışmalarda geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz" diyen Gültekin Uysal, "Daha önce trafoya kedi girdi, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı. Islak imza dikkate alınmadı. ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' denildi. Son yasa ile de seçim kurullarında, kıdemli hakim yerine hakimler arasında kura çekimini getirdiler. İstanbul'daki yerel seçimde endişeler zirve yaptı. Demokrasi hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliği önemli gündem maddemiz olacak." dedi

Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyorlar

6'lı Masa etrafındaki liderler arasında kriz olduğu haberleri için de Uysal şu ifadeleri kullandı: "Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var."

İktidar kendisi için uygun şartlarda erken seçim dayatabilir

"Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgârlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz. İktidar yeni bir seçim yasası getirdi ve bu yasa Anayasa gereği bir yıl geçmeden yani 7 Nisan 2023'e kadar yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Ancak iktidar şartlara bakıp, kendisi için uygun göreceği bir tarihte de erken seçimi dayatabilir."