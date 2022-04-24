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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye geliyor! Erdoğan kabul edecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye geliyor! Erdoğan kabul edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

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BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

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