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İş bulma vaadiyle 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandırdılar

İş bulma vaadiyle 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandırdılar

Tokat’ta devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandıran 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta vatandaşların, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıldığı, vatandaşlardan para alındığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki çalışma yapıldı. 160 vatandaşın dolandırıldığı, mağdur vatandaşlar tarafından şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 1 milyon 350 bin TL paranın aktarıldığı tespit edildi. Olaya karıştığı tespit edilen B.İ (55), S.B (53), N.K (50), Z.G (51) ile bu şahıslarla irtibatlı B.Ç ve G.A isimli şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı. N.K. Z.G., B.Ç. ve G.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezindeki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

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