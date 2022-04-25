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Bakan Vedat Bilgin'den ödeme müjdesi! Erkene alındı işte tarih

Bakan Vedat Bilgin'den ödeme müjdesi! Erkene alındı işte tarih

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden yapılacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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