Emekli ve memura ek zam! Zamlı yeni maaşlara bakın en düşük ve en yüksek zamlı maaş...

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.