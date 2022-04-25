Emekli ve memura ek zam! Zamlı yeni maaşlara bakın en düşük ve en yüksek zamlı maaş...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi. Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.
Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.
Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak ayında verilen yüzde 7,5 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor.