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FETÖ firarisi Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan semt pazarında yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ firarisi Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan semt pazarında yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, Konya'da polisin düzenlediği operasyonda semt pazarında sahte kimlikle yakalandı. Özcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü çerçevesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırma (darbeye teşebbüs) ve FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan yakalama emri bulunan ihraç eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan’ın Konya’da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

TEM Şube ekiplerince yapılan bir aylık çalışma neticesinde şahsın Bosna Hersek Mahallesi civarında bulunan Cumartesi pazarına her hafta sonu gittiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Sahte kimlikle yakalandı, "Neyzen Özcan'ın kardeşiyim" dedi
Polis ekipleri, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü, bahse konu pazar yerine giderek şahsın ruhsatı başkasının üzerine olan 42 CBS ... plakalı araç içerisinde olduğunu tespit etti. Araç içerisindeki şahsa kimliği sorulduğunda kardeşi A. Özcan'a ait kimliği gösteren firari Neyzen Özcan, kendisinin Neyzen Özcan olmadığını, onun kardeşi olduğunu söyledi.

Şahsın, yapılan mülakatta çelişkili bilgiler vermesi üzerine kimlik tespiti için parmak izi alındı. Yapılan parmak izi tespitinde şahsın Neyzen Özcan olduğunun anlaşılması üzerine firar eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, kardeşinin kimliğini kullandığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Neyzen Özcan adliyeye sevk edildi.

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