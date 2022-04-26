BIST 2.466
DOLAR 14,79
EURO 15,81
ALTIN 906,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Heybeliada'da lağım patladı pis su denize aktı

Heybeliada'da lağım patladı pis su denize aktı

Heybeliada açıklarında denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suları derinlerden yüzeye çıkarak denize karıştı. Lağım sularının, denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar görüntülendi.

Abone ol

Heybeliada’nın güney tarafında, adanın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı.

Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.

Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ firarisi Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan semt pazarında yakalandı
FETÖ firarisi Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan semt pazarında yakalandı
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 ne zaman ödenecek, kimler 65 yaş maaşı alabilir?
Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 ne zaman ödenecek, kimler 65 yaş maaşı alabilir?
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Twitter'in sahibi olmak için 44 milyar dolar verdi
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Twitter'in sahibi olmak için 44 milyar dolar verdi
Ali Babacan'dan Gezi Parkı davası kararına tepki : Vicdanları yaraladı
Ali Babacan'dan Gezi Parkı davası kararına tepki : Vicdanları yaraladı
Getafe'de yeniden parlayan Enes Ünal İngiliz devinin radarına girdi
Getafe'de yeniden parlayan Enes Ünal İngiliz devinin radarına girdi
Kadir suresi okunuşu Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu Diyanet
Kadir suresi okunuşu Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu Diyanet
Zam üstüne zam gelmişti! Türkiye'den kırmızı et için flaş adım
Zam üstüne zam gelmişti! Türkiye'den kırmızı et için flaş adım
Üniversitede patlama oldu! 4 kişi hayatını kaybetti
Üniversitede patlama oldu! 4 kişi hayatını kaybetti
Engelli aylığı alana 2022 bayram ikramiyesi ödenecek mi?
Engelli aylığı alana 2022 bayram ikramiyesi ödenecek mi?