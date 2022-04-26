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Rusya Harkov’u yeniden vurdu: Ölenler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya Harkov’u yeniden vurdu: Ölenler ve yaralılar var

 Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

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Rus askerleri  Ukrayna'nın Harkov kentine yeniden saldırı gerçekleştirdi. Bombardıman altında kalan kentteki saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı.

Saldırıların ardından konuya ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegunov, "İşgalciler yeniden Harkov’un sivil yerleşim alanlarını vuruyor. Saldırılar sonucunda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşların arasında çocuk yok ancak 2’sinin durumu kritik. Bilgiler güncelleniyor. Sağlık ekipleri olay yerinde çalışıyor. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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