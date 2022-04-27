Kübra Par Adil Karaismailoğlu yayını olay! Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kısmı bomba

Habertürk canlı yayınında Kübra Par Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu konuk etti. Kübra Par yönelttiği Çanakkale Köprüsü garantisi ve hızlı tren zammı soruları ile gündeme oturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk kanalında Kübra Par'a konuk oldu. Program gazeteci Kübra Par'ın zor soruları ile gündeme oturdu. Kübra Par, Çanakkale Köprüsü'ne verilen garanti araç geçiş garantisi, feribot seferleri ve hızlı trene gelen zammı sordu. İşte Kübra Par'ın soruları ve bakanın yanıtları:

Kübra Par-Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi 6 bin araç geçti. Bunu görünce insanlar AK Partililer de dahil burda bir hesap hatası yok mu Sayın Bakan?



Adil Karaismailoğlu : -Kesinlikli yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var. İşletmesinin dördüncü beşinci senesine geldiğimizde ne yapacaksınız. Artacak. 45 binin üzerine geçtiği zaman devlet para ödemediği gibi gelir alacak. Hadi bu köprüyü yapmayalım diyelim. Vatandaşımızı saatlerce günlerce havanın denizin kaderine mi bırakacaktık.

Kübra Par : Feribotlara Çanakkale Köprüsü'nden geçişe yönlendirmek için zam yaptılar eleştirisi var? Ondan mı yapıldı?

Adil Karaismailoğlu : İstanbul Belediyesi nasıl zam yaptıysa onlarda öyle zam yaptı. Sonuçta değişen bir şey yok.

Kübra Par : Siz toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren ve Marmaray'da ne kadar zam yaptınız?

Adil Karaismailoğlu : Bir defa Hızlı Tren kesinlikle toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelerine bakarlarsa Ankara İstanbul arası otobüs 35 lira, hızlı tren ile güvenli ve konforlu yolculuk 150 lira sadece.



