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DÜNYA

Yeniden seçilen Macron'a domatesli saldırı şoku daha önce de yumurta yemişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu.

BFMTV'nin çektiği görüntülerde, 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı.

Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı.

Macron kentteki ziyaretine devam etti.

Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.

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