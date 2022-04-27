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POLİTİKA

Meral Akşener parti grubunda 'prompter' şoku! Kürsüdeki haliyle dillere düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında promterin bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterin bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Meral Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Promter düzelmeyince Meral Akşener, 'Ben elimdekilerden okuyayım' diyerek gözlüklerini çıkarıp notlarına döndü. Kaldığı yeri notlarında da bulamayınca sekreter imdadına yetişti ve eline notları tutuşturdu. Sosyal medya Meral Akşener'in promtersız kaldığı o anların videosu ile neşelendi.  

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