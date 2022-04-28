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EKONOMİ

Nureddin Nebati'den müjdesi alkışlanmayınca 'uyuşukluk' sitemi: Daha ne istiyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayicilerle buluşmasında yatırımcılara kredi müjdeleri verdi. Açıklamasına istediği cevabı alamayan Nureddin Nebati "Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz?" tepkisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İstanbul Sanayi Odası toplantısındaki konuşmasında ilginç anlar yaşandı.

Nebati, “KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar içinse 1 buçuk milyar lira kredi limiti öngörülmüş durumda” dedi. Bu ifadelerinden sonra bir kaç saniye duraksayan Nebati, alkış gelmemesi üzerine iş insanlarına tepki gösterdi.

Daha ne istiyorsunuz?
Nebati, “Sayın sanayi odası üyelerimiz 150 milyar lira… 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu… Yüzde 9’a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz” dedi.

Bu sözleri üzerine iş insanları gülümseyerek, Bakan Nebati’yi alkışladı.

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