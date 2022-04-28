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MEDYA

FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 2. bölüm fragmanı

Gülümse Kaderine dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülümse Kaderine'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Gülümse Kaderine 4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Eda ve Yaren, Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren, üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.

İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir. Yaren, kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken Eda ise bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar.

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