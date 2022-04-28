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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsel ilişki fetvası! Orucu aç namazdan önce...

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den, Ramazan ayında cinsel ilişki konusunda yeni fetva geldi. Cübbeli Ahmet Hoca: "Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce. İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın."

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 Ayın Sultanı Ramazan'da 'cinsel ilişki nasıl olmalı' sorusunu yanıtladı. Sahabelerden ve İslam büyüklerinden örnekler veren Cübbeli Ahmet şu açıklamayı yaptı:

"Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce.

Sahabeler niye önce iftarını yapıyor. Az bir şeyle yemeğini yiyorlar. Sonra ailesiyle cinsi münasebetini yapıyor. Ama akşam namazı var. Namaz asıl maksat, o geçici. Onun için kısa bir şekilde tatminleri hasıl ettikten sonra guslünü alıyor.

Mübarek Ramazan gecesi, akşam namazını kıldığı zaman aklı Allah için farih olmuş, kalbi Mevla ile huşu bulmuş sırf Allah'ı düşünecek şekilde namaz kılıyor.

Dünya ile ahiret için karşılaştırdığın zaman, ahiret için tercih edeceksin ama senin karnın çok açsa önce yemek yemen, yine ahiret içindir. Ama akşam namazını geciktireceksen o ahiret işini tercih edeceğin anlamına gelmez."

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