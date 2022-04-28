İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da görüşülüyor: Kadınlara sert müdahale
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın görülmesine Danıştay 10. Daire’de başlandı. Salon yoğunluktan dolayı konferans salonuna taşındı. İçeri girmek isteyen kadınlara özel güvenlik müdahale etti.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan on dava bugün Danıştay'da görülüyor. Polis, Danıştay önünde bekleyen kadınlara müdahale etti.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın görülmesine Danıştay Konferans Salonu'nunda başlandı. Konferans salonu, kadın avukatlarla dolarken, TBB Başkanı Erinç Sağkan da avukat cübbesi giyerek davacı tarafında yer aldı. Davaya Yılmaz Akçil başkanlığındaki beş kişilik Danıştay 10. Daire Heyeti bakıyor.