BIST 2.469
DOLAR 14,78
EURO 15,60
ALTIN 895,79
SPOR

Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye'yi gururlandıran o anlar

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı. Bahçeşehir Koleji, ilk Avrupa kupasını müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Seremoniye öncelikle organizasyonda ikinciliği elde eden İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibi gelirken, oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi.

Ardından şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı. Daha sonra kaptan Oğuz Savaş, şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı. Oğuz Savaş'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

Bahçeşehir Koleji, ilk Avrupa kupasını müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan kırmızı-lacivertliler, başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Bahçeşehir Koleji ayrıca basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeyi de başardı. 5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertli takım, Türk basketbol tarihinin büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden önce Türkiye, erkeklerde Anadolu Efes ile 2, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka ile Avrupa kupası sevinci yaşamıştı. Kadınlarda ise Türkiye, 3 kez Galatasaray, 1 kez de Yakın Doğu Üniversitesi ile Avrupa'da kupaya uzanmıştı.

BAHÇEŞEHİR Kolejinin sahibi Enver Yücel şampiyonluk kupasını eşi ve ailesiyle birlikte kaldırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sözleşmesi bugün Danıştay'da iptal kararı görüşülecek
İstanbul Sözleşmesi bugün Danıştay'da iptal kararı görüşülecek
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve emekli maaşına zam açıklaması
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve emekli maaşına zam açıklaması
Bülent Arınç, İsmail Saymaz'a konuştu bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nass sözüne cevap verdi
Bülent Arınç, İsmail Saymaz'a konuştu bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nass sözüne cevap verdi
Yabancı uyruklu vahşeti! 24 yaşındaki Kerim'i böyle öldürdüler
Yabancı uyruklu vahşeti! 24 yaşındaki Kerim'i böyle öldürdüler
Çocukların doğrudan babalarının soyadını alması ayrımcı bulundu
Çocukların doğrudan babalarının soyadını alması ayrımcı bulundu
Altın fiyatları sert düştü altına FED ve Çin'den darbe
Altın fiyatları sert düştü altına FED ve Çin'den darbe
e-Devlet'e yeni hizmet! İnternet, telefon hepsi tek ekranda operatör kandırmacaları son bulacak
e-Devlet'e yeni hizmet! İnternet, telefon hepsi tek ekranda operatör kandırmacaları son bulacak
ABD'li teknoloji devi Microsoft ortaya çıkardı Rus siber aktörleri
ABD'li teknoloji devi Microsoft ortaya çıkardı Rus siber aktörleri
Prens William dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti
Prens William dadısını kral olunca cezalandırmakla tehdit etti
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?