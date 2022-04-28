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Şafak Duran'ın PKK kampından İstanbul Büyükşehir'deki işine uğurlanış görüntüsü olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın PKK üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Şafak Duran'ın PKK kampından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladığı işine uğurlanış görüntüleri ortaya çıktı. Şafak Duran görüntülerde "Veterinerlik istediğini yıllarca dağda domuz tedavi ettiğini' söylüyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde 11 aydır çalıştığı belirlenen Şafak Duran'ın PKK örgütündeki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şafak Duran dün polis ekipleri tarafından belediyede gözaltına alınırken bugün yeni bir görüntüsü gündeme oturdu. Yerel seçimlerde dağda olan Şafak Duran, İBB'de işe girdiğini de orada haber almış. Sırt çantasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işe başlamak için dağdan inen Şafak Duran, PKK'lı arkadaşı tarafından da kameraya alınmış. 

Görüntüleri çeken PKK'lı arkadaşı 'Her şey çok güzel olacak. Senin işini de yaptık. Sağlıkçı personeli yapamadık' diyor. Bunun üzerine Şafak Duran, "Veteriner de olurdu. Olmadı. Yıllardır domuz tedavi ettim. Buraya kadarmış. Şehir iyi gelecek. Bana haberi geldi, Sosyal hizmet uzmanı" diyor. 

İşte Şafak Duran'ın dağdan inişine ait o görüntüler ve dün İBB'deki işinde gözaltına alınış anları... 

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