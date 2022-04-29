Mehmet Metiner'den Abdullah Gül'e sert sözler: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun hodri meydan

Abdullah Gül, Metiner, "Abdullah Gül'ü bize anlatmayın. Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" diyerek çağrıda bulundu.

Eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün Gezi Parkı davası yorumlarına tepki gösteren Mehmet Metiner sert eleştirilerde bulundu. Tv100'de ekranlara gelen "Sağlı Sollu" programında bu hafta Erdoğan Aktaş'ın konukları; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Korkusuz Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, gazeteci Şaban Sevinç ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'ydu.

Programa Mehmet Metiner'in sözleri damga vurdu. "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusu ve "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olacağı" iddiaları hararetli sözlerin söylenmesine neden oldu.

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'na yönelik açıklamaları ve genel hatlarıyla adaylık tartışmalarındaki yorumlarına ve Gezi Davası kararlarına yönelik eleştirilerine Mehmet Metiner'den çok sert tepki geldi.

Metiner, "Ben varım beni görün kıymetimi bilin diyor. Eski cumhurbaşkanımızı bize anlatmayın, o başını nerede çıkarabileceğini iyi bilir. Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun. Abdullah Gül bize karşı sizin yanınızda duruyorsa hay hay. Mangalda kül bırakmayan bir lider. İnsan kendini bir sandıklarda bir sınar, hodri meydan. Erdoğan'ın desteği olmadan bir sınar ya. Cumhuriyet mitingleriyle alaşağı edilmek istendiğinde size Erdoğan sahip çıkacak o makamlara geleceksiniz şimdi bunu yapacaksınız. Hodri meydan" diyerek çağrıda bulundu.