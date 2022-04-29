BIST 2.427
DOLAR 14,86
EURO 15,64
ALTIN 912,64
GÜNCEL

Mehmet Metiner'den Abdullah Gül'e sert sözler: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun hodri meydan

Abdullah Gül, Metiner, "Abdullah Gül'ü bize anlatmayın. Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" diyerek çağrıda bulundu.

Eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün Gezi Parkı davası yorumlarına tepki gösteren Mehmet Metiner sert eleştirilerde bulundu. Tv100'de ekranlara gelen "Sağlı Sollu" programında bu hafta Erdoğan Aktaş'ın konukları; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Korkusuz Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, gazeteci Şaban Sevinç ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'ydu.

Programa Mehmet Metiner'in sözleri damga vurdu. "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusu ve "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olacağı" iddiaları hararetli sözlerin söylenmesine neden oldu.

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'na yönelik açıklamaları ve genel hatlarıyla adaylık tartışmalarındaki yorumlarına ve Gezi Davası kararlarına yönelik eleştirilerine Mehmet Metiner'den çok sert tepki geldi.

Metiner, "Ben varım beni görün kıymetimi bilin diyor. Eski cumhurbaşkanımızı bize anlatmayın, o başını nerede çıkarabileceğini iyi bilir. Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun. Abdullah Gül bize karşı sizin yanınızda duruyorsa hay hay. Mangalda kül bırakmayan bir lider. İnsan kendini bir sandıklarda bir sınar, hodri meydan. Erdoğan'ın desteği olmadan bir sınar ya. Cumhuriyet mitingleriyle alaşağı edilmek istendiğinde size Erdoğan sahip çıkacak o makamlara geleceksiniz şimdi bunu yapacaksınız. Hodri meydan" diyerek çağrıda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Ali Babacan'ın yeni planı ne? Abdullah Gül için mi yaptı? İşte son dakika kulis bilgileri Abdullah Gül Gezi Davası ve Osman Kavala kararına patladı! İlk kez böyle konuştu Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İYİ Parti İl Başkanı'na ‘pezevenk' diyen Erzurum Belediye Başkanı'ndan ilginç savunma: 'Küfür değil, yöresel'
İYİ Parti İl Başkanı'na ‘pezevenk' diyen Erzurum Belediye Başkanı'ndan ilginç savunma: 'Küfür değil, yöresel'
Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı
Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı
Eskişehir'de minibüsçü damat kayınpederini öldürüp 5 kişi yaraladı
Eskişehir'de minibüsçü damat kayınpederini öldürüp 5 kişi yaraladı
Şafak Duran'ın PKK kampından İstanbul Büyükşehir'deki işine uğurlanış görüntüsü olay
Şafak Duran'ın PKK kampından İstanbul Büyükşehir'deki işine uğurlanış görüntüsü olay
41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktılar! Esad'ın katilleri o anlarda gülüyordu işte o görüntü
41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktılar! Esad'ın katilleri o anlarda gülüyordu işte o görüntü
Kum fırtınası görüntüsü ürkürttü! Gökyüzü turuncuya boyandı
Kum fırtınası görüntüsü ürkürttü! Gökyüzü turuncuya boyandı
 Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit! Polis 'şok evi' bastı şok oldu
 Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit! Polis 'şok evi' bastı şok oldu
Kanal D'nin Yargı dizisi 31. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 31. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi bayraklar asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi bayraklar asıldı
İş yeri sahibi güvelik kameralarını izleyince neye uğradığını şaşırdı
İş yeri sahibi güvelik kameralarını izleyince neye uğradığını şaşırdı