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Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı! İstanbul Havalimanı insan kaynıyor

 Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi ve yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için kontuarlarda sıraya girdi. Burada hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu.Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı
Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek seferler koyduğu İstanbul Havalimanı'nda dün 1253 iniş-kalkış icra edilirken bugün bu sayının 1293'e ulaşması bekleniyor.

Bu rakam salgın sonrası en yüksek uçuş rakamı olurken bugün havalimanını kullanan yolcu sayısının 198 bin 332 olması bekleniyor.

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