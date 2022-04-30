Çıplak ayak canlı yayında stüdyoya koştu! Esra Erol izleyenleri şaşırttı: Sebebi ise...

Esra Erol stüdyodan yalın ayak çıkarak canlı yayına çıkmak istemeyen Ramazan Bağ'ın peşinden koştu. İlginç anlar sosyal medyada olay oldu.

60 yaşındaki Melahat Bağ “45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor” dedi soluğu Esra Erol’da programında aldı. “Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin diyen Melahat Teyze’nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ stüdyoya girmemekte ısrar edince Esra Erol, yaptığı hareketle gönülleri fethetti. 45 yıllık eşinin kendisini ihanet etmekle suçladığı öne sürerek Esra Erol’da programına katılan Melahat Bağ, “Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor diyerek gözyaşlarına boğuldu.



“Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin" diyen Melahat Teyze’nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ stüdyoya girmemekte ısrar edince Esra Erol stüdyodan çıkarak Ramazan Bağ’ın yanına çıplak ayakla koştu. Kelimenin tam anlamıyla Nuh diyen Peygamber demeyen Ramazan Amca eşini sevdiğini ama kararsız olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.