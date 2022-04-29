İYİ Parti İl Başkanı'na ‘pezevenk' diyen Erzurum Belediye Başkanı'ndan ilginç savunma: 'Küfür değil, yöresel'

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı televizyon programına telefonla bağlanarak, 'P.....k' diyen AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "O küfür değil, yöresel bir söz" diye kendini savundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçtiğimiz Eylül ayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın konuk olarak katıldığı internet üzerinden Erzurum’a yönelik yayın yapan ERK Haber TV’deki bir programda telefonla bağlanarak kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Başkan Mehmet Sekmen, Kırkpınar’a, ‘pezevenk’ diyerek telefonu kapatmıştı.

Savcılık soruşturma başlattı

Programın ardından İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’den şikayetçi oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Sekmen, ifade verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman ifadesinde şunları söyledi:

Böyle bir şey demişsem torunuma demişimdir!

“Kırkpınar telefonda bana ‘Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal’dan nasıl geldiğinizi biliyoruz’ dedi. Şahsın, şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine ‘Kartal’dan nasıl geldim?’ diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için o sırada ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. ‘P….k’ kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız, dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir.”

Büyükşehir Belediye Başkanı torununa 'pezevenk' der mi?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede gösterilen suçun kanundaki cezasının üst sınırına göre davanın ‘basit yargılama usulüne göre’ görülmesine karar verildi. İYİ Parti İl Başkanı Melik Kırkpınar’ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy davaya ilişkin SÖZCÜ’ye bilgi verdi. Arısoy, Sekmen’in ‘Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir’ sözüne karşılık olarak “Bir büyükşehir belediye başkanı torununa böyle mi der?” diye sordu.

Arısoy, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ‘Küfür değil, yöresel bir söz söyledim’ diyerek Erzurumluları da kötülüyor. Kendisine bu davanın dışında 1 milyon lira da maddi tazminat davası açtık. Yargılamanın neticesinde çıkacak olan sonucu bekliyoruz” diye konuştu.