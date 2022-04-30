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İlber Ortaylı'ya siyaset teklifi geldi mi? İlber Hoca cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor mu?

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. İlber Ortaylı, 'cumhurbaşkanı olur musunuz?' sorusuna 'niye olayım ki!' diye çıkışıp sebeplerini anlattı...

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ortaylı, programda çarpıcı açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı, "Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

74 yaşındaki İlber Ortaylı, "Bu hayattan aldığınız en büyük ders ne?" sorusuna "Kendi işinle uğraşacaksın. Türkiye'de fazla yana gittin mi fena çuvallarsın. Mesela bizde aktif politikaya katılmak tavsiye edilmez" dedi.

Kendisine de siyasete girmesi için çok teklif geldiğini belirten İlber Ortaylı, "Ben yapamam. Kesinlikle mümkün değil. Ben sıkılırım" dedi. "Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise İlber Ortaylı şu cevabı verdi: 

Niye olayım? Hadi oldum ne yapacağız? Şimdiki cumhurbaşkanlığı çok ağır bir görev, başkanlık tarzında. Böyle bir şey olmaz yani1.. (Kabul etmez misiniz) Hayır kabul etmem. Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum, başka birisi yapsın..."

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