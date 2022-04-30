Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz! 'Her Şeye Rağmen' şarkısını yayınladı sözleri olay

TÜRK popunun 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, başka şarkıcılar tarafından yorumlanmış şarkıları yeniden seslendirdiği 'Demo' projesinin yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen'i yayınladı.

3 Temmuz 2018 yılında Demo isimli albümünü çıkaran Sezen Aksu, yine başka sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkıları 'Demo 2' albümünde müzikseverlerle buluşturacak.

Aksu bu albümde Tarkan ve Yaşar Gaga'nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilen 'Her şeye Rağmen' adlı parçayı yorumladı. Şarkının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı. ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısının sözleri:

Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen

Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?

Nasıl direniyor insan hâlâ?

Gerçekten ümit var mı?

Ah, bunca günahla



Bari sen bırakma ellerimi

Bari sen yapma

Şimdi her zamandan

Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın

Gel bütün gücünle kalbime tutun

Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin

Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum