Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz! 'Her Şeye Rağmen' şarkısını yayınladı sözleri olay
TÜRK popunun 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, başka şarkıcılar tarafından yorumlanmış şarkıları yeniden seslendirdiği 'Demo' projesinin yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen'i yayınladı.
3 Temmuz 2018 yılında Demo isimli albümünü çıkaran Sezen Aksu, yine başka sanatçılar tarafından daha önce albümlerde yorumlanmış şarkıları 'Demo 2' albümünde müzikseverlerle buluşturacak.
Aksu bu albümde Tarkan ve Yaşar Gaga'nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilen 'Her şeye Rağmen' adlı parçayı yorumladı. Şarkının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı. ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısının sözleri:
Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hâlâ?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka
Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum