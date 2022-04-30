BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
MEDYA

Türkler zevklerinden ekmek kuyruklarında bekliyor! Almanya'daki sokak röportajı Twitter'da olay oldu

ALMANYA'da yapılan bir sokak röportajında gurbetçi bir adamın Türklerin zevkten ekmek kuyruklarına beklediğini söylemesi Twitter'da olay oldu.

Sahra Elmar isimli YouTuber'ın gurbetçilerle yaptığı sokak röportajı sosyal medyada olay oldu. Gurbetçi bir adamın 4250 TL maaşın bir aileye yettiğini ifade etti. Metrelerce uzunluktaki ekmek kuyruklarıyla ilgili ise gurbetçi adamın "onlar zevkinden kuyrukta bekliyorlar" demesi izleyenleri şaşırttı. Türkiye'nin Almanya'dan iyi olduğunu öne süren gurbetçi, 'neden burada yaşıyorsunuz' sorusuna ise kurulu düzen yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus devlet televizyonu yayınladı! İşte Berlin, Londra ve Paris'i vuracak nükleer saldırının haritası
Rus devlet televizyonu yayınladı! İşte Berlin, Londra ve Paris'i vuracak nükleer saldırının haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi fotoğrafına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi fotoğrafına ilk tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: Sendikalarla görüşüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: Sendikalarla görüşüldü
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı'ndan Kavala tepkisi Türkiye'nin itibarı sarsılır
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı'ndan Kavala tepkisi Türkiye'nin itibarı sarsılır
Ünlü şarkıcı Ekrem Mavigözlü hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Ekrem Mavigözlü hayatını kaybetti
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Hazine Bakanı Nureddin Nebati' bayram müjdemiz' diyerek duyurdu!
Hazine Bakanı Nureddin Nebati' bayram müjdemiz' diyerek duyurdu!
Bilim Kurulu üyesi vakaların yeniden görüleceği tarihi verdi: Hiçbir kuruluş pandemi bitti diyemez
Bilim Kurulu üyesi vakaların yeniden görüleceği tarihi verdi: Hiçbir kuruluş pandemi bitti diyemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde kapı numarası detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde kapı numarası detayı
Bahçeli'nin Ramazan Bayramı mesajında dikkat çeken ifadeler! Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gönderme yaptı
Bahçeli'nin Ramazan Bayramı mesajında dikkat çeken ifadeler! Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gönderme yaptı