Türkler zevklerinden ekmek kuyruklarında bekliyor! Almanya'daki sokak röportajı Twitter'da olay oldu

ALMANYA'da yapılan bir sokak röportajında gurbetçi bir adamın Türklerin zevkten ekmek kuyruklarına beklediğini söylemesi Twitter'da olay oldu.

Sahra Elmar isimli YouTuber'ın gurbetçilerle yaptığı sokak röportajı sosyal medyada olay oldu. Gurbetçi bir adamın 4250 TL maaşın bir aileye yettiğini ifade etti. Metrelerce uzunluktaki ekmek kuyruklarıyla ilgili ise gurbetçi adamın "onlar zevkinden kuyrukta bekliyorlar" demesi izleyenleri şaşırttı. Türkiye'nin Almanya'dan iyi olduğunu öne süren gurbetçi, 'neden burada yaşıyorsunuz' sorusuna ise kurulu düzen yanıtını verdi.