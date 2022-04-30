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2 kadının hışmına uğradı! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı: Özür diledi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de bir et restoranı çıkışında 2 kadının hışmına uğradı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de bir et restoranı çıkışı kameralara takıldı. Mekandan oldukça keyifli çıkan ünlü oyuncu, bir anda karşısında iki öfkeli kadın sürücüyü görünce neye uğradığını şaşırdı. Şoförünün arabayı mekânın önüne park etmesi yüzünden zor durumda kalan İmirzalıoğlu, kendisine hesap soran kadını sakinleştirmeye çalıştı. Diğer öfkeli sürücü ise İmirzalıoğlu’na çıkışmaya devam etti. İki kadının birden hışmına uğrayan ünlü oyuncu tartışmanın büyümesini istemediği için hızla restoranın önünden uzaklaştı.

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