BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
YEREL

Görüntüler korkunç! 5 yaşındaki çocuğa saldırdı paçasından kaptı ve...

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

5 yaşındaki Elvan Bayar binanın içinde köpek saldırısına uğradı. Küçük kızı sesleri duyup aşağıya inen ablası kurtardı. Başıboş köpek tarafından dört yerinden ısırılıp feci şekilde yaralanan küçük kız ve ailesi ramazan bayram öncesi büyük bir dehşeti yaşadı.

Hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 5 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından eve götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük kızın babası Zeki Bayar, “İş yerindeydim. Evden telefon geldi ve Elvin'e köpeğin saldırdığını söylediler. Eve geldiğimde çocuk kan revan içindeydi. Kızımı hemen hastaneye kaldırıp tedavisini yaptık. Allah’a çok şükür bu olay çok kötüde sonuçlanabilirdi” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Ankara'da taciz iddiası! Otomobile sopa ile saldırdı işte o anlar
Ankara'da taciz iddiası! Otomobile sopa ile saldırdı işte o anlar
Rus devlet televizyonu yayınladı! İşte Berlin, Londra ve Paris'i vuracak nükleer saldırının haritası
Rus devlet televizyonu yayınladı! İşte Berlin, Londra ve Paris'i vuracak nükleer saldırının haritası
2 kadının hışmına uğradı! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı: Özür diledi
2 kadının hışmına uğradı! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı: Özür diledi
Tekirdağ'da dehşet kamerada! Pazarda gizlice arkadan yaklaşıp husumetlisinin boğazını kesmeye kalkıştı
Tekirdağ'da dehşet kamerada! Pazarda gizlice arkadan yaklaşıp husumetlisinin boğazını kesmeye kalkıştı
Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz! 'Her Şeye Rağmen' şarkısını yayınladı sözleri olay
Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz! 'Her Şeye Rağmen' şarkısını yayınladı sözleri olay
İlber Ortaylı'ya siyaset teklifi geldi mi? İlber Hoca cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor mu?
İlber Ortaylı'ya siyaset teklifi geldi mi? İlber Hoca cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor mu?
Kamera arkası görüntüleri çıktı! Mustafa Sarıgül tokatladı yönetici gülünce...
Kamera arkası görüntüleri çıktı! Mustafa Sarıgül tokatladı yönetici gülünce...
Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı! İstanbul Havalimanı insan kaynıyor
Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı! İstanbul Havalimanı insan kaynıyor
Çıplak ayak canlı yayında stüdyoya koştu! Esra Erol izleyenleri şaşırttı: Sebebi ise...
Çıplak ayak canlı yayında stüdyoya koştu! Esra Erol izleyenleri şaşırttı: Sebebi ise...