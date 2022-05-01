Görüntüler korkunç! 5 yaşındaki çocuğa saldırdı paçasından kaptı ve...

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

5 yaşındaki Elvan Bayar binanın içinde köpek saldırısına uğradı. Küçük kızı sesleri duyup aşağıya inen ablası kurtardı. Başıboş köpek tarafından dört yerinden ısırılıp feci şekilde yaralanan küçük kız ve ailesi ramazan bayram öncesi büyük bir dehşeti yaşadı.

Hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 5 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından eve götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük kızın babası Zeki Bayar, “İş yerindeydim. Evden telefon geldi ve Elvin'e köpeğin saldırdığını söylediler. Eve geldiğimde çocuk kan revan içindeydi. Kızımı hemen hastaneye kaldırıp tedavisini yaptık. Allah’a çok şükür bu olay çok kötüde sonuçlanabilirdi” diye konuştu.