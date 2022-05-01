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Bayram öncesi metrelerce "ucuz" baklava kuyruğu! Fiyatına bakın

Ramazan Bayramı öncesi ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar Şirinevler’de bulunan tatlıcıya yoğun ilgi gösterdi. Tatlı almak isteyen çok sayıda kişi dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler’de bulunan piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzadı.

"Türkiye'de en çok baklava satılan noktası"
Vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını anlatan dükkan sorumlusu Adil İpekli, "Baklavalarımız günlük olarak Şanlıurfa'dan gelmektedir, ürünlerimiz tamamen doğaldır. Bizi farklı kılan da bu bizim amacımız herkes baklava yesin, baklava girmeyen ev kalmasın. Bunun için de var gücümüzle, imkanlarımızı zorlayarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Şu anda Türkiye'de en çok baklava satılan noktasındasınız. Fiyatlarımıza ciddi zamlar kesinlikle yapmadık. Cevizli baklavamız 38 lira, fıstıklı baklavamız 52 lira, tereyağlı çeşitlerimiz 58 lira, fıstık sarmamız 74 lira bu politikayla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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