CHP Adalar ilçe başkanından ilginç 1 Mayıs protestosu! Denize atladı, polisin yardımını reddetti

CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de yer aldığı teknede CHP’liler 1 Mayıs için Maltepe'deki miting alanına ulaşmak istedi. Polis, tekneyi kıyıya yaklaştırmayınca CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat suya atladı. Yüzerek kıyıya çıkan Akpolat, deniz polisinin yardım için uzattığı halatı da reddetti.

CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de yer aldığı teknede CHP’liler 1 Mayıs için miting alanına ulaşmaya çalışıyordu. Ancak denizde bulunan güvenlik güçleri teknenin geçişine izin vermedi.

Hal böyle olunca herkesi hayrete düşüren bir eylem yapıldı. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat suya atladı. Kendilerini karaya yanaştırmayan kolluk kuvvetlerine tepki gösteren ve denize atlayan CHP’li başkan yüzerek karaya ulaştı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül o anları şöyle anlattı: “Geleneksel 1 Mayıs kutlaması için her yıl olduğu gibi Maltepe büyük miting alanına hareket ettik. Polis ekipleri tarafından güvenlik olmadığı gerekçesiyle, arama yapılamayacağı söylenerek durdurulduk. İskeleye inemedik. Bostancı’ya izin verileceği söylendi. Denizde bir saat durakladıktan sonra karaya çıkabildik. Karaya alınmayışımız nedeniyle CHP ilçe başkanı denize atlayarak tepki gösterdi.”