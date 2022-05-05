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EKONOMİ

Mehmet Cengiz'den 5'li çete isyanı : Olay ses kaydındaki küfürü için ilk kez konuştu

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete suçlamasına tepki göstererek, "Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2’sinden iş almışım." diye cevap verdi.

İş insanı Mehmet Cengiz, Mardin Mazıdağı Eti Gübre İşletmesi’nde tv100’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Dev tesiste yaptığı yatırımları anlatan Mehmet Cengiz, aldığı ihalelerden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı davete, İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımlardan, 5’li çete yakıştırmalarına, millete küfür etti iddialarından, siyasete bakışına kadar tüm merak edilenlere yanıt verdi.

Tv100’de yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu sordu, iş insanı Mehmet Cengiz tek tek yanıtladı. İşte Mehmet Cengiz’in hakkındaki tüm sorulara verdiği Türkiye’nin gündemine oturacak açıklamaları:

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