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Çileden çıkıp deliye döndü! Kobra Murat hayranına böyle tepki gösterdi: Çok ayıp etmiş

Kobra Murat'ın sahnede kendisine fotoğraf çektirmek için ısrar eden hayranına gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Kendisine has tazıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Kobra Murat’ın bir düğünde sahneye çıktı. Kobra Murat’ın konser verdiği sırada “Kaliteyiz, markayız” şarkısını söylerken bir hayranına tavrı gündem oldu. Kobra Murat şarkı söylediği anda bir hayranı ısrarla fotoğraf çektirmek istedi. Şarkıcının kendisiyle fotoğraf çekilmeye çalışan hayranını ittiği ve elini kaldırdığı anlar sosyal medyanın çok konuşuldu. Kimileri bu duruma “Hayranına çok ayıp etmiş” yorumunda bulunurken bazıları da "Adamı çileden çıkardı" diye yazdı.

 

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