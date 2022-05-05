Twitter bu videoyu konuşuyor! 7 yaşındaki çocuk yazdı 'Ben bir kek miyim' şiirini Ufuk Beydemir besteledi

Şarkıcı Ufuk Beydemir, Twitter'da gündem olan, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim" şiirini besteledi.

Twitter’da, Ayşe Nalan isimli sosyal medya kullanıcısı “Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız” notuyla oğlunun yazdığı şiiri paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. Şarkıcı Ufuk Beydemir, çocuğun yazdığı şiiri besteleyerek gitarıyla çaldı. Baydemir’in şiiri seslendirdiği anlar büyük ilgi görürken, şarkıcı paylaşımına “Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin” notunu düştü.