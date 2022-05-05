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DÜNYA

Buldozer lastiği şişirilirken bomba gibi patladı 2 kişinin öldüğü anlar

HİNDİSTAN Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlama oldu. Patlamada 2 kişi öldü.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı. Eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

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