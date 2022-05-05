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Düğünde zurnacıyı öldürdü! Vurduğunu bile anlamadı zurnacı hissetmiş gibi kaçarken öldü

OSMANİYE Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde dehşet yaşandı. Bir magandanın sıktığı tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş’ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş’ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş’ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı. Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.

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