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Türkiye sınırıyla dalga geçtiler! Pakistanlı TikTok fenomeni paylaştı: Tepki çeken video...

TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoyla Türkiye sınırıyla dalga geçti.

Türkiye'de sığınmacı sorunu gündemdeyken sınırlardaki kaçak geçişler tartışma konusu. Siyasilerden sınır güvenliğine ilişkin açıklamalar gelirken ülke genelinde yakalanan kaçak sayısı artış gösterdi. TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan "saudjutt_" isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı bir video dikkat çekti. Pakistanlı şahıs, arkadaşlarıyla çektiği videoda kaldırım taşı gibi küçük bir duvardan atlayarak Türkiye sınırlarıyla dalga geçti. Videoyu TikTok'ta paylaşan Pakistanlı, "Türkiye sınırını geçtik" notuyla kahkaha emojisi koydu. TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, paylaştığı videoyla Türkiye sınırıyla dalga geçti.

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