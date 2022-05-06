Sağlık-Sen İstanbul 2 No'lu Şubesi'nde şaibeli seçim hazırlığı iddiası

Baskın erken seçim kararı alan Sağlık-Sen İstanbul 2 No'lu Şubesi yönetiminin seçim hazırlıkları tartışılıyor. Delege seçimi için sendika binasına müracaat için gelen üyelerin içeri alınmaması tepki çekti. Üyelerin bina girişinde güvenlik engeline takılması görüntülendi.

Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) isimli sendikanın İstanbul 2 No’lu şubesinin üyelere ve delegelere haber vermeden kendi aralarında Ramazan ayında almış olduğu baskın erken seçim kararına kimi üyeler tepki gösterdi.

Bayram öncesi ve iki güne sığdırılan seçim kararı ile birçok delegenin şehir dışında olması, delege müracaatı için gelen üyelerin binadan içeriye güvenlik marifetiyle alınmadığı ve uygulamanın tepki topladığı görüldü.

Üyeler içeriye alınmadı

Erken seçim kararını alan ve delege seçimi için sendika binasına müracaat için gelen üyeleri içeri almadıkları iddia edildi. Binanın girişinde güvenlik engeline takılan üyeler içeriye alınmayarak antidemokratik uygulamalar ile karşılaştılar. Binaya alınmadıkları ve seçimin usule uygun olmadığını iddia eden üyeler kendileri ile mevcut şube başkanı Cesur ÖZTÜRK ve yönetim kurulu üyelerinin muhatap olmadıklarını iddia ettiler.

Usulsüz delege seçimi yapıldı iddiası

Bülent ATAN isimli üye “Uzun yıllardır üyesi olduğum Sağlık-Sen’in bir hak arama yeri olduğuna inandığım için ben de delege olmaya karar verdim. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız ile birlikte sendika binasına dahi alınmadık. Bu durum beni ve arkadaşlarımızı derinden yaraladı. Ayrıca yetki döneminden evvel bir seçim kararı alınması doğru değildir. Biz sendika önünde nöbet tuttuk bizim arkadaşlarımız hariç delege başvurusu yapan bir üye olmamıştır. Delege müracaatları usulsüz şekilde sendikaya dilekçe ile müracaat yapılmadan alınmıştır. Bu da gösteriyor ki mevcut yönetim sırf yeniden seçilebilmek için kendilerine yakın delege seçimi yapacaktır. Bu uygulama usule ve kanuna uygun değildir” diye konuştu.

Genel merkezin bilgisi dâhilinde üst kurul delege seçimi için kendilerine yakın delege seçimi yapabilmek ve mevcut başkanların koltuklarını sağlama almak istedikleri iddiası sağlık camiasında yetkili olan Sağlık-sen üyeleri arasında huzursuzluğa sebep oldu.