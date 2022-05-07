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MHP'nin eski Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı, miras yüzünden abisine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da eski MHP Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini silahla bacağından vurdu.

Kurşunların havada uçuştuğu olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı’yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı’yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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