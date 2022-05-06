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Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelirse ne olur? Hadi Özışık yorumluyor...

Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelirse ne olur? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı'nda Rize'den bayramlaşmaya başladı... Başkan seçildikten sonra 6 bayram geçmiş memlekette bayramlaşma aklına gelmemiş, 6 bayram sonra birden memlekete gidip bayramlaşmaya karar vermişsin.. Çok ilginç değil mi?.. Rize'de yine "Her şey çok güzel olacak" dedi... İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini yine iktidar medyası büyütüyor farkında mısınız?.. Ne kadar köşe yazarı varsa hepsi saldırıyor... Gündemde tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar... İmamoğlu geldi koltuğuna oturdu, İstanbul'la ilgili çalışmaya başladı ama birileri durmuyor... Sürekli Karadeniz gezisini kaşıyorlar.. Hatta bazıları Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelebileceğini söylüyor... Yapmayın arkadaşlar... Yapmayın, durup dururken yeni bir mağduriyet ve kahramanlık yaratmayın... Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmek ne demek biliyor musunuz?.. Tam da İmamoğlu'nun dediği gibi "Bir Ekrem gider, bin Ekrem gelir" demek... Ve binin altında herkes kalır...

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