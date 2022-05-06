Yürüyüşü engellenen Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bu görev bittiği zaman sen tutuklanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü polis tarafından engellendi. Soylu'ya seslenen Özdağ, "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün mülteciler konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı'na hayvandan aşağı, adam yerine koymam, operasyon çocuğu" gibi oldukça sert ifadelerde bulundu.

Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ parti binasında bir açıklama yaparak bugün için İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Süleyman Soylu'nun karşısına çıkmasını istedi.

Özdağ, bugün saat 11.00 sıralarında yanında basın olmadan İçişleri Bakanlığı önüne yürümek isteyince polis tarafından engellendi.

"Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek"

Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, “Ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ’dan bu kadar mı korkuyorsun?" dedi ve devam etti:

"Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Bu görev bittiği zaman sen tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin. Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek, ya sen özür dilersin milletin önünde ya da sonuna kadar bu iş devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü”

Sabah Zafer Partisi genel merkezinin önünde de açıklama yapan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak herhangi bir provokasyona, sokak eylemine izin vermeyeceğiz. Tepkimnizi seçimlere, sandığa taşıyacağız" dedi ve devam etti:

"Dün Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama bu operasyonunun işaret fişeğiydi, o fişeği söndürmeye gidiyoruz. Oraya Zafer partisi başkanı olarak değil, Ümit Özdağ olarak gidiyorum. Bu Süleyman Soylu ile aramda kişisel bir durum. Ya ettiği küfürün hesabını çıkacak kamuoyunda özür dileyerek verecek ya da bu iş devam edecek."