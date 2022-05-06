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Kadınları gizlice videoya çektiler! Mersin'de 3 sapık kaçak yakayı ele verdi

MERSİN'de bir vatandaş, yolda yürüyen kadınları gizlice videoya alan 3 kaçağı yakalattı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu şahısların, kadın ve çocukları gizlice videoya alarak sosyal medyada yayınlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ferhat Cuvak isimli bir vatandaş, sokakta yürüyen kadınları gizlice kayda alan yabancı uyruklu 3 şahsı yakalattı.

Arabasında otururken, kadınları görüntülediğini fark ettiği 3 kaçağı cep telefonuyla videoya alan Cuvak, şahısları Mağazalar Polis Karakolu'na götürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cuvak, "Telefonlarından bir sürü fotoğraf ve video çıktı. Adalete teslim ettim lütfen duyarlı olun. Bugün başkasına yarın size olabilir. .sonuna kadar takipçisi olacağım. Ne pahasına olursa olsun biz mücadelemizi özgür bir ülke üzerine devam ettireceğiz" dedi.

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