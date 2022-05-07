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MEDYA

İkbal Gürpınar: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık! Kuraklık olacaktı Suriyeliler geldi yağmur yağdı

Televizyoncu İkbal Gürpınar'ın Ülke TV'de yaptığı mülteci konuşması sosyal medyada olay oldu. Mültecilere yönelik tepkileri eleştiren Gürpınar, 15 Temmuz direnişini ve yağmur yağmasını Suriyilelire bağladı...

Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına katılan televizyoncu ve sunucu İkbal Gürpınar, sığınmacılara yönelik son dönemdeki "gitsinler" kampanyasına tepki gösterdi. İkbal Gürpınar'ın sözleri sosyal medyada olay oldu.

"15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık" diyen İkbal Gürpınar, "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı" ifadelerini kullandı.

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